¿Dudas sobre qué carrera elegir? Despéjelas con este test vocacional de la CUN

La Corporación Unificada de Educación Superior, CUN, desarrolló una herramienta bastante útil para aquellos estudiantes y jóvenes que están indecisos sobre qué carrera universitaria escoger.

Luisa Fernanda Velasco es una joven de 18 años y, como muchos más de su edad, no sabe todavía qué estudiar .

“Hice algunas pruebas, me preguntaron mucho si quería estudiar en la universidad y qué iba a estudiar”, contó Luisa Fernanda.

En medio de sus dudas, optó por acudir a varias pruebas vocacionales, que no lograron despejar su perfil profesional.

No obstante, descubrió el test de la CUN y los resultados fueron diferentes.

“Ahí me dice que tengo buen porcentaje en la imaginación y en el liderazgo. No creí que fuese una buena líder ya que no me gusta mandar a otras personas, pero dice que podría ser una buena líder entonces me gusta. La idea es lograr lo que uno quiere, tener un objetivo en la vida”, comentó la joven.

¿Cómo funciona el test?

La prueba permite identificar en los estudiantes sus mayores habilidades, preferencias y analiza factores como intenciones de carrera y competencias profesionales.

“Saber de una forma sencilla, rápida y simple pues cuál es su intención de estudio. Muchos salen del bachillerato un poco desubicados y a veces terminan en la carrera equivocada, entonces trabajamos muy duro dos años desarrollando una herramienta”, contó Jarvey González, líder de emprendimiento de la CUN.

Usted puede acceder al test dando clic aquí . Tenga en cuenta que debe inscribirse antes de la realización de la prueba.