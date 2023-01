“Duele tanto irrespeto para con nosotros”: habla teniente herida en la Plaza de Bolívar

Los vándalos, antes de romperle la cara con un ladrillo, la insultaron, la escupieron e intentaron quemar a los soldados a su cargo.

A la teniente Zahra Correa, oficial del batallón Guardia Presidencial, que evitaba que los encapuchados se pasaran de la Plaza de Bolívar al Palacio de Nariño el jueves pasado, antes de romperle la cara con un ladrillo, la insultaron, la escupieron, le lanzaron piñones de bicicletas, pedales, varillas y hasta intentaron quemar a los soldados que tenía su mando.

"Lo que yo veo es que se están saltando las rejas del colegio para pasarse las vallas de nosotros y allí estaban mis soldados, y yo les gritaba a ellos ‘péguense a las vallas’ para que se protegieran de todo lo que estaba cayendo. Y estaban como con un soplete, un lanzallamas, tirándole candela a los soldados, literal. Yo me devolví a apoyarlos, cuando yo iba pegada a las vallas sentí fue el impacto", explica la uniformada.

La teniente, que tiene tres fracturas, entre ellas la del tabique, será operada en las próximas horas. Asegura que el día de los disturbios en la plaza prestaba servicio desarmada.

"Habían dicho que era pacifica, eso le duele mucho a uno y es que no entienden que nosotros somos la fuerza pública y que haya tanto irrespeto para con nosotros, es o es algo que no sé... duele", dice la militar,

La teniente correa cuenta que tras la cirugía volverá a defender lo que ella como militar está convencida que hay que defender. No pasará lo mismo con cinco de los 247 uniformados heridos durante los actos vandálicos derivados de la protesta.

“Uno de ellos perdió un ojo, algunos se decidirá si pierden o tienen limitación motriz después de haberle hecho su intervención o haberle hecho sus terapias", señaló el director de la Policía, general Óscar Atehortúa.

A los patrulleros los han intentado linchar como ocurrió con este policía al que molieron a golpes en una estación de Transmilenio del centro de Bogotá. Otros han sido atacados de manera inclemente por los desadaptados.