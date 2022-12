Dueños y mascotas podrán ser enterrados juntos en Nueva York

Los cementerios pueden enterrar las cenizas de los dueños mientras que no lo cobren ni anuncien servicios de enterramiento de humanos. La División de Cementerios de Nueva York interrumpi´p los enterramientos humanos en cementerios de mascotas en 2011 después que The Associated Press publicó un artículo sobre esa práctica. Más tarde hizo la prohibición menos estricta de manera limitada y comenzó a trabajar en implementar normas permanentes.

Ed Martin, dueño del Cementerio de Mascotas Hartsdale, en el Condado Westchester y fundado hace 117 años, dice que todos los años recibe cinco o seis solicitudes humanos que desean enterrar sus cenizas con sus mascotas.

Nueva York (Estados Unidos)