Duque aclara si será o no uno de los primeros vacunados contra el COVID-19 en Colombia

El plan de vacunación contra el COVID-19 en Colombia tendrá dos momentos, los cuales fueron explicados por el presidente Iván Duque en diálogo con Blu Radio.

“Usted me pregunta, ¿vacunación masiva partir de cuándo? Los primeros días de febrero, vacunación de prueba puede ocurrir esta semana, a la otra, o a comienzos de enero. ¿Por qué? Porque queremos tener el contingente de esas vacunas de prueba y saber con quién podemos iniciar ese vacunación de prueba”, dijo el mandatario.

El Invima trabaja en el procedimiento para autorizar la llegada de la vacuna al país y Pfizer sería de las primeras en llegar.

“El Invima debe estar resolviendo entre hoy y mañana ya la autorización para la llegada de las vacunas, de hecho normalmente es un trámite que se surte en alrededor de 20, 21 días, y aquí lo vamos hacer de manera acelerada para que no tengamos ningún tipo de obstáculo administrativo o burocrático sino que ya tengamos resuelto todo el procedimiento para que las vacunas puedan llegar a toda Colombia”, explicó Duque.

Además dijo que por ahora la población priorizada serán los colombianos, en cuanto a los migrantes venezolanos señaló que solo se tendrán en cuenta los que tengan nacionalidad colombiana o estén regularizados.

“Quienes no tengan en este momento la acreditación para ser ciudadanos colombianos y que no tengan regularizada su situación migratoria, por supuesto que no, si no imagínese lo que estaríamos viviendo, tendríamos casi que un llamado a la estampida a que todo el mundo cruce la frontera a pedir que lo vacunen”, expresó.

La población a vacunar será de 34 millones 234 mil 649 personas, priorizando quienes están en primera linera de atención al virus y en la población donde el virus es más letal.

Por ahora, no se contempla vacunar a quienes han sido contagiados ni a los menores de 16 años.

“La gran mayoría de desarrollo de vacunas no han buscado en sus pruebas medir necesariamente la efectividad en ese sector de los menores donde tenemos un alto nivel de sintomatología y adicionalmente tenemos allí una letalidad que es mínimo”, puntualizó.

El mandatario agregó que no contempla ser de los primeros vacunados para respetar el plan de vacunación del Ministerio de Salud, pero dijo que lo haría si con ese proceso aporta a la pedagogía y a que todos los colombianos confíen en el proceso.