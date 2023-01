Duque advierte de medidas “más drásticas” si colombianos no acatan la cuarentena

En las primeras 13 horas de la restricción se impusieron 269 comparendos a quienes estaban en la calle sin la debida justificación.

“Nosotros estamos evaluando cómo se está dando el comportamiento. Aprovecho y digo, si nosotros no estamos logrando el mayor objetivo, tendremos que ir apretando ciertas medidas, ir tornándolas más drásticas. Como se ha pensado ese decreto, se ha pensado para que esencialmente tengamos los servicios de abastecimiento, los servicios que se necesitan para los hogares y, por supuesto, la protección de los colombianos en términos de seguridad y orden público”, manifestó el mandatario sobre la cuarentena nacional.

Publicidad

Así mismo, recalcó que el 13 de abril, día en que se acaba el aislamiento obligatorio, no termina el riesgo de contagio del COVID-19 y que la medida busca que el pico epidemiológico se aplane, es decir, que los eventuales casos no se presenten al mismo tiempo y así no colapsar los sistemas de salud.

Recuerde, la medida más efectiva para prevenir el coronavirus es lavarse las manos cada dos o tres horas.

Vea también:

Filas y más filas: primer día de cuarentena y en Soacha cientos se aglomeran en Transmilenio