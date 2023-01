Duque anunció decreto para que Policía pueda confiscar cualquier dosis de droga

El mandatario hizo el anuncio durante su visita al Socorro, Santander. La propuesta ha generado opiniones divididas.

El presidente Iván Duque anunció en la maña de este sábado que pronto comenzarán las acciones en contra del consumo en el país. "Espero esta semana poder dejar firmado el decreto a través del cual, en desarrollo del código de policía, estamos dándole las herramientas a la policía nacional para confiscar cualquier dosis de droga y alucinógenos en las calles de Colombia", confirmó el mandatario.

El presidente también anunció un plan de doble vía en el que brindará atención integral al consumidor, pero de igual forma se perseguirá a sus expendedores: “tenemos que ser firmes para que no haya jíbaros en las calles de Colombia, para que no tengamos la droga cerca de los colegios. No se trata de criminalizar sino quitar las dosis de las calles para que esa tentación no amenace nuestras familias".

La propuesta anunciada por el presidente desde ya ha generado gran controversia. Para el abogado constitucionalista, el decreto es improcedente puesto que la dosis mínima está contemplada en la constitución y ningún decreto puede pasar por encima de ella.

“Un decreto reglamentario expedido por el presidente de la república no puede contrariar la constitución política y los fallos de la Corte Constitucional que es el tribunal llamado a interpretar la carta política”, agregó el constitucionalista.

Por otro lado, el abogado penalista Andrés Garzón consideró que la medida permitirá perseguir a los grandes distribuidores: “así la cadena del narcotráfico quedará descubierta y claramente podremos luchar contra este flagelo del microtráfico que es lo que nos ha dado los más altos índices de violencia en los últimos años”.