Duque calificó de "torpe" llamado a consulta de embajadora de Colombia en Israel por parte de Petro

Durante la noche de este martes, 31 de octubre de 2023, Iván Duque, expresidente de Colombia, reaccionó al llamado a consulta de la embajadora de Colombia en Israel por parte de Gustavo Petro, actual jefe de Estado.



En su cuenta de X, Iván Duque manifestó que se trata de una conducta “torpe”.

“Llaman Nazis a los judíos, dicen que Hamás es creación de Israel, no rechazan el terrorismo, buscan justificación política a los crímenes cometidos contra civiles indefensos y ahora llaman a consultas a la embajadora en Israel. Es el preludio del camino antisemita de romper relaciones con el país agredido por las bestias de Hamás. Otra conducta torpe”, escribió Duque en sus redes sociales.

¿Qué determinación tomó Petro?

En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro reveló que tomó una decisión en medio del conflicto que se presenta entre Israel y el grupo Hamás. El mandatario aseguró que llamó a una consulta a la embajadora de Colombia en ese país.

“He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino, no podemos estar allá”, escribió el jefe de Estado colombiano.

Así la situación, el presidente Gustavo Petro se une a la línea de otros países de la región como Bolivia y Chile, que también han cuestionado los ataques de Israel al pueblo palestino.

Precisamente, presidente de Chile, Gabriel Boric, acusó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de estar "violando abiertamente el derecho internacional" por las acciones del ejército en contra de civiles en Gaza, en particular por las acciones difundidas hoy donde un bombardeo israelí dejó al menos decenas de muertos en un campo de refugiados en Jabalia.

Unos "420 niños están siendo heridos o asesinados diariamente en Gaza por el Estado de Israel dirigido por Netanyahu. No son 'daños colaterales' de la guerra contra Hamás, sino sus principales víctimas, junto a civiles inocentes, principalmente mujeres. ¿Fuente? La directora de la UNICEF", publicó en mandatario chileno en sus redes sociales.