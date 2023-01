Duque, De la Calle y Petro en U. de Columbia: un debate entre pullas y ataques personales

Al candidato del Centro Democrático le reprocharon un trino del expresidente Uribe. Este contraatacó al aspirante de la Colombia Humana en temas económicos.

El trino del pasado fin de semana del senador Álvaro Uribe Vélez sobre cómo se manejarían las licitaciones de los canales de televisión en un posible gobierno de Duque, generó un primer rifirrafe entre los candidatos.

“¿Por qué Uribe dice cómo va a ser la política de su Presidencia?”, le cuestionó Humberto de la Calle.

“No es un problema de interpretación de trinos, es el jefe de su partido”, le añadió Petro.

“He sido, soy y seguiré siendo uno de los defensores de la libertad de prensa, donde no hay libertad de prensa, se arruina la democracia”, les contestó Duque.

Pero el debate se calentó aún más cuando los candidatos expusieron sus propuestas en materia de empleo y cargas tributarias.

“Estoy proponiendo que tengamos un Estado más austero que nos permita generar empleo, inversión, no destruir a quien genera empleo porque ese tipo de estigmatización solo nos lleva a replicar el modelo de Venezuela que usted tanto predica”, le indicó el candidato uribista a Petro.

Este por su parte le contestó así: “Cuando usted habla de Venezuela es precisamente su modelo el que se parece al venezolano, porque habla del fracking para hacer depender a Colombia del petróleo, yo propongo separarnos del petróleo”, le contestó el exalcalde Bogotá.

El debate incluso se tornó aún más personal:

“Cuando su padre fue gobernante yo fui torturado, y hoy lo miro a los ojos y le digo he perdonado”, le indicó Petro a Duque,

A lo que este respondió: “No acuda a esos golpes tan bajos de que mi papá fue un torturador, no doctor Petro no acuda a este tipo de prácticas, porque mi padre fue un hombre honorable. Pero además de eso usted le buscó una cita con Alberto Giraldo y fue a mi casa a hablar con él”.

La crisis en Venezuela, la política antidrogas, el futuro del turismo y la minería en Colombia también centraron este debate de la universidad de Columbia en Nueva York.