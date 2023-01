Duque dice que seguirán operativos contra consumo de alucinógenos en espacios públicos

Afirmó que, aunque respeta y acata el fallo de la corte, hará valer un principio constitucional según el cual priman los derechos de los niños.

“Yo respeto y acato los fallos, pero quiero ser claro: seguiremos perseverando con todo el dinamismo para liberar y proteger los entornos escolares de nuestro país del acecho de las drogas”, dijo el presidente Iván Duque este viernes.

El jefe de Estado se pronunció de esta manera luego del fallo de la Corte Constitucional que tumbó el artículo que prohibía consumir licor o sustancias alucinógenas en espacios públicos.

“Nosotros seguiremos aplicando las normas, pero sobre todo en virtud de un principio constitucional contemplado en el artículo 44, según el cual los derechos de los niños están por encima de los derechos de todos los ciudadanos”, recalcó.

Por su parte, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, advirtió que la lucha contra los jíbaros no se suspende.

“La orden es que el decreto tiene plena vigencia. Seremos respetuosos de la sentencia de la corte, tan pronto la conozcamos, tan pronto sea firmada”, explicó.

De otro lado, el fiscal general de la Nación encargado, Fabio Espitia, dijo que, antes de realizar cualquier pronunciamiento, revisará el fallo de la Corte Constitucional para establecer los alcances del mismo.

ALCALDES, FURIOSOS

El primero en poner el grito en el cielo por el fallo fue el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.

“Deben estar felices y haciendo fiesta, por cuenta de la decisión de la corte, los mafiosos porque, obviamente, eso le facilita toda la distribución de droga”, sostuvo.

Explicó Peñalosa que, de los cerca de 500 homicidios cometidos cada año en Bogotá, en muchos casos sus autores lo hacían mientras ejercían su libre derecho a la personalidad.



Pidió que, “antes de que magistrados tomen decisiones por allá en su torre de marfil, hablaran con la gente que tiene que estar en la calle”.

A su turno, el alcalde de Cali y presidente de Asocapitales, Mauricio Armitage, sostuvo que se trata de un retroceso en la recuperación de espacios públicos y le solicitó a la corte reconsiderar su fallo.

“Se ha demostrado: eso nos ha traído violencia, trae problemas de tipo social que nos trae el desorden en la convivencia. No todo el mundo está hecho para aguantar una persona borracha al lado en la calle, no todo mundo está dispuesto aguantar si una persona trabaja con marihuana en la calle”, alegó Armitage.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, también cuestionó duramente el criterio del alto tribunal.

“No puedo creer que se conciba que dentro de las libertades ciudadanas, o que dentro del libre desarrollo de la personalidad, esté justamente garantizar que una persona pueda consumir drogas en los parques donde juegan nuestros niños o a las afueras de los colegios. ¿Dónde están los derechos de las mayorías? ¿Dónde están los derechos de los no consumidores? ¿Dónde están los derechos de nuestros niños?”, se preguntó.

A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, señaló que "no puede ser que después de haber ganado la batalla para arrebatarle a la delincuencia y drogadicción nuestros parques y plazas, se vuelva a permitir el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en estos espacios”.

