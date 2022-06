Duque espera que documento presentado por Francisco de Roux no sea "un informe de posverdad"

El presidente Iván Duque, que no estuvo presente para recibir el reporte final de la Comisión de la Verdad, habló horas con la agencia Efe sobre el documento. Precisó que "no hay asesinatos de derecha ni de izquierda" y confió en que el documento no sea "un informe de posverdad".

"La verdad no puede tener sesgos, ni ideologías, no puede tener prejuicios. Es objetiva. La verdad tiene que ser incontrovertible y la realidad de nuestra historia es muy clara", dijo desde Lisboa.

"En Colombia hemos tenido unas fuerzas legales y del orden que defienden la Constitución y la ley, y hemos tenido terrorismo que ha pretendido acallar y silenciar la voz de un pueblo en democracia", agregó.

"No hay asesinatos de derecha ni de izquierda. Asesinato es asesinato. Y no hay causas objetivas de la violencia. Nada puede justificar un asesinato, un secuestro, una extorsión o un ataque terrorista", expresó Duque.

"El que pretenda hacerlo por razones ideológicas, sencillamente está tratando de justificar la violencia", insistió el presidente durante la entrevista en Lisboa, donde participaba en la Conferencia de los Océanos.

"Espero que un enfoque sobre la verdad tenga absolutamente claro que en Colombia nunca han existido revolucionarios, porque un revolucionario no tiene licencia para asesinar a nadie ni para secuestrar, ni para doblegar la institucionalidad", subrayó.

El informe final de la Comisión es producto de casi cuatro años de trabajo y recoge testimonios de miles de personas sobre el conflicto armado colombiano. Pretende, según la institución, "dejar un legado que busca generar una conmoción positiva que movilice a la sociedad colombiana hacia un imaginario de futuro compartido enfocado en la reconciliación".

"Miraremos el reporte, lo leeremos y opinaremos sobre él", zanjó Duque.