“Duque está haciendo trizas la paz”, dice el ELN

A través de un comunicado, firmado por sus delegados en La Habana, la guerrilla pide no permitir que se “aborte” el proceso.

En el documento, el ELN afirma que el presidente Iván Duque “está colocando condicionamientos unilaterales para no dar continuidad al proceso y a la agenda” con la que se venía trabajando en el gobierno de Juan Manuel Santos.

Así mismo, el grupo ilegal pide a diferentes estamentos de la sociedad no dejar que los diálogos de paz lleguen a su fin.

“Llamamos a la sociedad colombiana, a las organizaciones sociales, a los partidos políticos, a las iglesias, a la Santa Sede y a la comunidad internacional, a respaldar el camino de la solución política del conflicto y a no permitir este intento de hacer abortar el proceso de paz”, se lee.

El comunicado fue emitido horas después de que Duque advirtiera que no acepta que Venezuela siga siendo garante de los diálogos de paz con el ELN.

