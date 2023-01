Duque pidió a JEP definir el estatus de ‘Iván Márquez’, ‘el Paisa’ y ‘Romaña’

El Ejército dejó en claro que si regresan a la clandestinidad se convertirían de inmediato en objetivos de alto valor militar.

El presidente dijo que es muy grave que no se sepa el paradero de estos exjefes guerrilleros de las FARC.

"La JEP, que es la que tiene que llamarlos y a la que ellos se han presentado para ser sujeto de investigación, también tiene que decir cuál es el estatus. Pero lo que no puede suceder es que ellos se liberen de los esquemas y está en un lugar indefinido del territorio nacional", indicó.

‘Romaña’ estaría entre Arauca y Norte de Santander con 80 hombres El comandante del Ejército, general Ricardo Gómez Nieto, dijo que sus unidades están a la espera de la definición del estatus jurídico de los tres jefes exguerrilleros.

¿Si pasan a la clandestinidad se convierten en objetivo de alto valor?

“Por supuesto, todo lo que sea, delincuencia, terrorismo, narcotráfico si están dentro de la clasificación pasan a ser objetivos de alto valor", indicó el oficial.

El general Gómez dejó claro que si en los próximos días Márquez, ‘el Paisa’ o ‘Romaña’ caen por ejemplo en un bombardeo contra las disidencias será considerando como un daño colateral avalado dentro del Derecho Internacional Humanitario.

En el partido de la FARC dicen no saber nada del paradero de Iván Márquez.