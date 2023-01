Duque sobre Uribe: "claramente somos dos personas distintas”

“Yo seré el presidente de los colombianos y él será un senador muy importante”, dijo el mandatario electo en entrevista con El País de España.

“¿En qué coincide más con él (Álvaro Uribe) y en qué discrepa?”, le preguntaron a Iván Duque los periodistas del periódico madrileño.

Duque, que asumirá la Presidencia de Colombia este 7 de agosto, contestó: “Yo nunca hago inventarios de en qué estoy de acuerdo y en qué no. Y con muchas personas que me rodean, con mi esposa, tengo cualquier cantidad de temas en los que estoy de acuerdo y cualquier cantidad de temas en los que no estoy de acuerdo. Con mis hermanos, con mi madre... Con todas las personas que me rodean, imagínese en un partido político si no fuera así. Yo creo que el mundo no se basa en pensamientos únicos. Tenemos diferencias de estilo, diferencias de comunicación, diferencias políticas, diferencias de aproximar ciertas discusiones. No le podría decir el inventario, pero claramente somos dos personas distintas. Que nos respetamos, que entendemos cuál es el rol de cada uno, que hemos trabajado en equipo, y yo seré el presidente de los colombianos y él será un senador muy importante en el Senado de Colombia”.

En la misma entrevista, el presidente electo sostuvo que “el error más grande que se cometió en los últimos años fue por un propósito electoral de dividir a Colombia entre amigos y enemigos de la paz , cuando todos somos amigos de la paz”.

Reiteró que “no se trata de destruir los acuerdos, no se trata de hacerlos trizas. Se trata de mantener aquellas cosas que son importantes, como la desmovilización, el desarme y la reinserción de la base guerrillera”.

No obstante, recalcó que “hay que corregir aquellas cosas que están saliendo mal y que generan efectos negativos: la expansión vertiginosa de los cultivos ilícitos , el hecho de que hay armas y dinero escondidos, que son una forma de afrenta a las víctimas”.

Así mismo, dijo “que se pueda garantizar que el partido FARC mantenga su representación en el Congreso, pero si alguno de sus miembros es condenado por crímenes de lesa humanidad debe salir del Congreso y ser reemplazado por otro”.

