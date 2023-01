Duque tiene listas las directrices que permitirán a civiles portar armas

Asegura que se les aprobará en “una circunstancia excepcionalísima”. Se reabre el debate sobre el alcance de este permiso.

“Va a tener los más altos estándares, que ya no vamos a tener esa discrecionalidad que en muchos casos se prestó para corrupción, que tendremos unos comités de seguimiento, que se revisarán todos los antecedentes penales”, afirmó el presidente en medio del taller Construyendo País.

Casos como el de la muerte del cantante de música urbana Legarda reaviva la preocupación por la flexibilización del porte de estas armas. “No es pertinente que hoy los ciudadanos carguen armas porque no estamos en las posibilidades de regulación y autorregulación”, opina el analista en seguridad Andrés Nieto.

Estas trágicas muertes y la bebé herida por balas perdidas, pone de nuevo sobre la mesa la polémica por la propuesta de flexibilizar el porte de armas, dicha directriz está en manos del Ministerio de Defensa, que en los próximos días dará luces sobre este delicado tema.

