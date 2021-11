Duque tras declaraciones de mindefensa: “No usamos la palabra enemigo para referirnos a ningún país”

Desde Israel, el presidente Iván Duque se pronunció sobre las declaraciones del ministro de Defensa, Diego Molano, acerca de la supuesta amenaza que representaría Irán para Colombia.

En una clara desautorización a Molano, el mandatario indicó que Colombia no usa la palabra “enemigo” para referirse a otras naciones.

“Primero, Colombia no usa la palabra enemigos para referirse a ningún país, no la usamos para hablar de ninguna nación. Somos respetuosos del derecho internacional. Colombia tiene relaciones diplomáticas con Irán, pero no quiere decir que no tengamos diferencias”, manifestó Duque.

Horas antes, Diego Molano señaló que Colombia e Israel mantienen un enemigo en común, que es Irán.

