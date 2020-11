Duque vuelve a culpar al gobierno Santos por el narcoterrorismo que deja “asesinatos colectivos”

Para el Gobierno Nacional, el narcotráfico sigue siendo la principal causa de las masacres, incluidas las ocurridas este fin de semana en Antioquia y Cauca.

“Muchas de las crueles circunstancias de asesinatos colectivos como las que vimos tristemente en las últimas horas obedecen a ese fenómeno del narcoterrorismo”, fueron las palabras del presidente Iván Duque.

El mandatario fue más allá y lanzó críticas al anterior gobierno: “Lo cierto es que entre el año 2015 y 2018 lo ganado en muchos años se fue al traste porque entre el año 2015 y 2018 se dio el mayor crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos en nuestro país, pasando de menos de 60.000 hectáreas a más de 200.000”.

Esta razón, expuesta por el gobierno en reiteradas ocasiones contra la pasada administración, fue cuestionada por el ex comisionado de paz y negociador del acuerdo con las FARC, Sergio Jaramillo.“La actitud del gobierno no puede ser una como si el narcotráfico fuera una especie de fantasma sobre el que no se pueda hacer absolutamente nada y se lava las manos, y dice: ‘es que es el narcotráfico… no hay nada qué hacer’. No puede ser, así. No hubiéramos avanzado en seguridad en Colombia”, expresó.

El gobierno espera hacer uso de todas las herramientas posibles contra este fenómeno, incluida la aspersión aérea. Mientras tanto, es optimista frente a una meta de erradicación.“Vamos a erradicar 130.000 hectáreas de cultivos ilícitos, que es la cifra más alta de la historia. Ya tenemos el número de toneladas de incautación más alta de la historia”, afirmó el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

Para expertos en seguridad, como Daniel Mejía, “el excesivo énfasis que se ha puesto en combatir los cultivos ilícitos es erróneo. Hay eslabones de la cadena y tráfico de cocaína, que es mucho más rentable atacar.

El gobierno hizo un llamado a la unión institucional para combatir este fenómeno del narcotráfico y asesinato de personas en zonas como Cauca, Nariño, Antioquia y Norte de Santander, ente otras.