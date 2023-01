Duque vuelve a hablar de cadena perpetua para violadores de menores

El presidente reiteró su posición ante este alarmante delito, que en lo corrido del año ya ha dejado 7.141 casos.

El presidente Iván Duque se mostró partidario de endurecer las penas contra los abusadores de niños, incluyendo la cadena perpetua.

Hasta el momento, el jefe de Estado ha impulsado medidas como la del registro de ofensores sexuales de menores de edad que obligaría a no contratar a personas relacionadas en ese listado, iniciativas que respaldan congresistas que consideran que se deben tomar decisiones más drásticas frente al tema.

“Ya los casos los contamos por miles y no es justo que los niños no tengan esa garantía constitucional de que quien se mete con un niño le cae todo el peso de la ley. Ojalá pudiéramos implementar la pena de muerte en Colombia, pero con un sistema judicial con tantas deficiencias pues evidentemente no es la medida ideal", explica Jaime Uscátegui, representante a la Cámara.

En la actualidad la pena más alta contra por estos delitos es de 60 años y no tiene derecho a ningún beneficio.

Las mayores víctimas de estos delitos son los menores de edad entre los 10 y los 14 años de edad.

Niña de 10 años fue hallada sin vida y con signos de violencia en zona de bajamar en Buenaventura