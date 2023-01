Duque y De la Calle chocan por tema de consumidores de droga: ¿qué idea le suena más a usted?

Durante un debate tuvieron serias discrepancias, además, respecto al acuerdo de paz y el combate de los cultivos ilícitos.

Mientras Iván Duque dice que no va a despenalizar el consumo de drogas, Humberto de la Calle plantea otras maneras de combatir la problemática.

“Fui muy claro: al consumidor portador se le confisca la dosis; al jíbaro, a la cárcel; y el que tenga problemas de adicción, tratamiento y rehabilitación”, explicó el candidato uribista.

De la Calle, en cambio, propuso: “frente al consumidor, una visión más en términos de salud pública, de las circunstancias que sufren él y su familia, y no sencillamente una acción represiva frente al consumidor ocasional o al que simplemente tiene una adicción, porque creo que lo que allí hay es un problema de salud pública y mental”.

Para Duque, en los acuerdos de La Habana quedó planteado como amnistiable el delito del narcotráfico. Humberto le dijo que no es cierto. Pero, adicionalmente, hubo posiciones contrarias para la erradicación de los cultivos ilícitos.

"No puede ser voluntaria la radicación y la sustitución, tiene que ser obligatoria y tiene que ir de la mano con instrumentos de desarrollo alternativo”, sostiene el representante del Centro Democrático.

“Me parece que regresar a la fumigación aérea con glifosato es un error y el daño que produce es enorme”, replicó el candidato del Partido Liberal.

La permanencia de Colombia en Unasur también los distanció. Mientras Duque asegura que una vez sea presidente se retira de este organismo, De la Calle dice que no.