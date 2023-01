Duque y Vargas Lleras denuncian posible atentado en su contra

Una fuente no verificada habló con la Fiscalía sobre eventuales riesgos para los aspirantes a la presidencia.

“Hubo una información que nos pasaron las autoridades de Policía, un informe de inteligencia, qua aparentemente había la intención de hacer un atentado en la sede”, afirma Iván Duque.

“Si he recibido alguna información, hemos tomado precauciones”, asegura Vargas Lleras.

La Fiscalía, por su parte, asegura que se lo comunicó de manera informal a las campañas, pero insiste en que, hasta el momento, esa fuente no ha sido verificada.

Ante el hecho, las autoridades reforzaron el esquema de seguridad de los pretendientes a la Casa de Nariño.