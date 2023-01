Dura carta de Andrés Felipe Arias a la Corte Suprema luego de que le negaran la libertad en EE. UU.

El exministro criticó al presidente de la sala penal, el magistrado Luis Antonio Hernández, y reafirmó su inocencia.

Luego de que la justicia norteamericana rechazara la petición del embajador Francisco Santos de otorgarle la libertad condicional a Andrés Felipe Arias, el exministro de Agricultura envió una dura misiva a la Corte Suprema de Justicia -tribunal que lo condenó a 17 años de cárcel en 2014-.

En la carta, el condenado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro se despachó en contra de la cabeza de la sala penal de la corte, el magistrado Luis Antonio Hernández: “usted calificó de disparate la solicitud que la delegación diplomática de Colombia ante Estados Unidos hiciera, por razones humanitarias, en relación a mis condiciones de reclusión. Queda claro que el único tipo de detención que a ustedes satisface es tenerme encerrado en esta diminuta celda la mayor parte del día, he ahí el verdadero disparate”.

De igual manera, Arias calificó de injusticia su condena a 17 años de prisión y la supuesta negativa a otorgarle una segunda instancia para apelar el fallo.

“Condenaron naturalmente sin pruebas por un delito que no cometí, ignorando y negando toda la evidencia, ni testimonios a mi favor, me sentenciaron con descomunal desproporción y me han negado una y otra vez el derecho consagrado en la constitución a apelar la condena, no lo digo yo, lo acaba de confirmar el comité de derechos humanos de Naciones Unidas en un fallo sin precedentes”, declaró.

Por último, Arias aseguró que nunca se fue del país como un prófugo, sino que salió “con el respaldo de Estados Unidos dos días antes de la elección presidencial”.

“Salí cuando la misma sala penal se atrevió a anunciarle al mundo con bombos y platillo que habían confeccionado ilegalmente una sentencia en mi contra, solo para ayudar a inclinar la elección presidencial”, concluyó el actualmente recluido en una prisión estadounidense.

Vea además:

“Se nos abre una puerta”: esposa de Andrés Felipe Arias es positiva tras pronunciamiento de juez