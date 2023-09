Durante ataque en Jambaló, disidencias de las FARC también intentaron tumbar helicóptero de FF. MM.

Paredes reducidas a escombros, puertas, ventanas y techos rotos es el panorama en el municipio de Jambaló, Cauca, tras el violento ataque de las disidencias de las FARC .

Los habitantes de este sector narraron los angustiosos momentos que vivieron: “Eso era muy horrible eso. Yo decía ‘Diosito lindo me tiene que ayudar y nos tiene que proteger'. Yo pedía por todos los policías, por todo el barrio”, señaló Delia Yule, habitante de Jambaló.

Por otro lado, la habitante Melisa Pino sintió muchos nervios durante lo ocurrido.

“Estuvimos resguardados por hora y media más o menos, esperando. No podíamos salir de la casa debido a que fuera de ella estaban los del grupo armado”, dijo.

El fuerte ataque dejó dos policías lesionados y una civil gravemente herida.

“Salió afectada la hermana de una soldado femenina. Le pegan un tiro en el abdomen porque comenzaron a disparar a las aeronaves y en esas ráfagas le pegaron a una vivienda donde la niña estaba durmiendo refugiada y angustiada. Esto no tiene presentación”, aseveró el general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca.

“Ellos no se ponen a ver a donde van a tirar esos artefactos. Esos no caen donde ellos pensaban, terminaron cayéndole a la gente inocente. Me gustaría como, según dicen, que hagan la estación aquí, que vean cómo nos sacan”, manifestó Delia Yule.

Asimismo, las disidencias de las FARC intentaron derribar un helicóptero de las Fuerzas Militares.

“Esto no tiene antecedentes de verdad que es un acto demencial, totalmente repudiable. Esto solo tiene una comparación y son los primeros días de los ataques en Ucrania”, agregó el general Federico Mejía.

El ataque despiadado, como lo han catalogado las autoridades, afectó más de 15 viviendas, la comunidad pide ser reubicada ante el temor de nuevos enfrentamientos.