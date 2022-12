Durante discusión de paz y aplicación de justicia, senadores se tranzaron en batalla verbal

La ausencia de congresistas y la lluvia de impedimentos para votar la iniciativa caldearon los ánimos entre las bancadas.

Así estaban las curules en el último debate sobre la justicia especial de paz; con el paso de las horas, los ánimos se calentaron.

Publicidad

“No es justo que los que estemos aquí estemos sirviendo de idiotas útiles, sirviendo a otros intereses y yo estoy por convicción por este acto legislativo frente al proceso de paz y no por solidaridad y se lo digo delante de los ministros con un gobierno que se ha equivocado tanto que no merece solidaridad”, señaló Luis Fernando Velasco, senador por el Partido Liberal.

Luego, la senadora Claudia López arremetió contra el Centro Democrático, el uribismo respondió.

“Los señores del Centro Democrático muy disciplinados para venir al salón social a almorzar por cuenta del gobierno pero no a ejercer la labor de senadores por las que se hicieron elegir y además les vamos a salir a deber. No, es que aquí no los invitamos para que vengan al salón social sino que vengan a legislar; con todo y que se ganaron la curul en una rifa de regalo ni siquiera así la ejercen”, les espetó la congresista.

“Tan fácil que es hacer oposición con el micrófono y votar con el gobierno, el único partido de oposición que hay en este congreso de la República es el Centro Democrático”, replicó Carlos Felipe Mejía.

Publicidad

Luego otra batalla verbal. Esta vez entre el uribismo y voceros de las FARC.

“No es con alaridos y con gritos cómo se gana la argumentación”, estaba diciendo Jairo Estrada, delegado de Voces de Paz.

Publicidad

“¡Con plomo!” le gritó Carlos Felipe Mejía, del Centro Democrático.

“¿Me está amenazando, senador?”, le contesta Estrada.

Ante la advertencia de levantar la plenaria, los ánimos se caldearon.

Todavía continúa el debate.