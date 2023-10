Eclipse solar anular, ¿presagio de un evento catastrófico para el mundo?

El eclipse solar anular es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, dejando ver un anillo de luz alrededor. El evento se podrá observar en Colombia este sábado 14 de octubre a las 11:45 a.m. y terminará a las 3:15 p.m.



Este fenómeno ha despertado la curiosidad y el asombro de muchas personas, pero también genera dudas y creencias que no siempre tienen una base científica.



Mitos y verdades sobre el eclipse solar anular

Recuerde usar gafas especiales para ver el eclipse solar anular

1. El eclipse solar anular provoca que las personas bajen de peso

No hay ninguna evidencia que respalde esta afirmación. El peso de las personas no se ve alterado por el eclipse, ya que la gravedad depende de la masa y la distancia entre los cuerpos celestes, y estos factores no cambian significativamente durante el fenómeno.

2. Las mujeres embarazadas no pueden observar el eclipse solar

Tampoco hay ninguna razón científica para esta creencia. El eclipse no afecta la salud de las mujeres embarazadas ni la de sus bebés. Lo único que se debe tener en cuenta es proteger los ojos con lentes especiales o proyectores solares para evitar daños en la retina.

3. Los eclipses solares envenenan los alimentos con radiación

Se trata de una superstición infundada. Los eclipses no emiten radiación, sino que son un efecto óptico producido por el movimiento de la Luna y el Sol. Por lo tanto, no hay ningún riesgo de que los alimentos se contaminen por el eclipse.



4. Son presagio de eventos catastróficos

Esta es una creencia muy antigua que se basa en el miedo. Los eclipses son fenómenos naturales que se pueden predecir con precisión y que no tienen ninguna relación con el destino o la voluntad divina.

No hay ninguna evidencia de que los eclipses solares lunares causen desastres naturales, guerras, enfermedades o muertes.

5. Son indicio de mala salud si suceden en su cumpleaños

Los eclipses no tienen ningún efecto sobre la salud de las personas, independientemente del día en que nazcan. Lo único que puede afectar su salud es su estilo de vida, alimentación, actividad física y estado emocional.

