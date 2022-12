Economía del Valle del Cauca, afectada por el paro camionero

El gerente de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, Víctor Julio Riascos, aseguró que las pérdidas económicas por el paro camionero que se desarrolla desde el 23 de febrero superan los cinco mil millones de pesos.

“La presencia de vehículos para el recibo de carga cada día es menor. Las exportaciones de café y azúcar se están viendo traumatizadas porque la carga no ha llegado al puerto y esto origina incumplimientos por parte de los exportadores”, dijo Riascos, al agregar que más de 30 mil toneladas no han podido ser despachadas.

Además de los incumplimientos en las exportaciones, las pérdidas también se están generando por los altos costos de almacenamiento de la carga en la terminal de contenedores, que se quedaría sin espacio esta semana si no se logra una solución al paro camionero.

“En cuanto al tema industrial, gran cantidad de la materia prima que se importa está en los contenedores de Buenaventura y los costos de almacenamiento están subiendo, lo cual afecta al importador que la necesita para fabricar su producto”, dijo Gustavo Muñoz, presidente del Grupo Multisectorial.

Anotó que esta situación provoca un incremento del precio en el producto final del importador, sumado a que el dólar sigue subiendo, lo que impacta negativamente en su competitividad.

Asimismo, agregó que los pequeños y medianos empresarios de Cali y el Valle del Cauca también sienten los efectos del paro con el encarecimiento de productos como frutas y verduras.

“No están llegando los alimentos a Cavasa para distribuirlos a los otros intermediarios comerciales. No hay suficiente oferta y les toca subir los precios”, explicó.

Además de la exportación, importación y comercialización de alimentos, los químicos y la avicultura son otros de los sectores más afectados por la protesta de los transportadores.