Ecopetrol superó a Petrobras como primera empresa de América Latina

Según informa hoy el diario "Financial Times", la petrolera estatal colombiana superó a la brasileña s como primera empresa de América Latina por capitalización bursátil.

No obstante, el propio consejero delegado de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, acogió con cautela esa evaluación y dijo en declaraciones al FT que ambas empresas "no se pueden comparar, ya que Petrobras es un gigante en muchos frentes".

"La capitalización solo es un reflejo de la confianza que el mercado tiene en Colombia en general y en Ecopetrol en particular, pero el mercado tiene altos y bajos", afirmó el directivo.

El periódico subraya que Ecopetrol, propiedad del Estado en un 80 %, es responsable de la mayor parte de la producción de petróleo de Colombia, que con su riqueza de recursos y un entorno favorable a los negocios cada vez atrae más inversión internacional.

No obstante, algunos analistas creen que su alta capitalización, que ha aumentado un 50 % en los últimos 15 meses, no responde a los aspectos fundamentales del negocio y se debe más bien a recientes flujos de inversión.

El FT señala que las acciones de Petrobras han perdido un 45 % de su valor en los últimos tres años debido a que registró unos resultados peores de lo anticipado y por la incertidumbre en torno a la gran inversión necesaria para desarrollar los nuevos yacimientos encontrados en la costa.

Londres (Inglaterra)