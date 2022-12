Ecoturismo, problemas de seguridad o deserción: ¿por qué desapareció y regresó ‘el Paisa’?

FARC dijo que dejó la zona para revisar un sendero ecológico, comisionado de Paz afirmó que sigue en proceso de paz, pero Ejército señala otra cosa.

¿Por qué ‘el Paisa’, alias de Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, salió del campamento en Miravalle, Caquetá, sin su escolta? ¿Es cierto que ‘Iván Márquez’ y ‘Jesús Santrich’ tuvieron que viajar de urgencia para buscarlo y traerlo de regreso? Son algunos de los interrogantes sobre su misteriosa desaparición.

Precisamente ‘Márquez’, uno de los jefes políticos de la FARC, dijo que el desmovilizado salió para hacer “una revisión de un sendero ecológico, un sendero para el ecoturismo”.

A esta versión se suma la de ‘Timochenko’, quien agregó que ‘el Paisa’ dejó el campamento “por motivos de seguridad”.

'Timochenko' dice que alias 'el Paisa' salió de zona veredal por...

“El sábado en la mañana cuando se comunicó con nosotros para anunciar que estaba dentro del proceso, que él no se había ido y que quería garantías para regresar en condiciones de seguridad a la zona, pues le proveímos esas condiciones de seguridad. No adujo que fuera ese el motivo por el que había salido”, explicó a los medios.

Agregó que el Gobierno sabía que “había salido del campamento, pero puede salir del campamento, eso no implica el incumplimiento de ninguna de sus obligaciones bajo el acuerdo de paz. Luego no se podía ubicar, pero estamos hablando de una zona en donde las condiciones de conectividad son muy restringidas”.

Inteligencia de las Fuerzas Militares tiene otra información, acerca de que ‘el Paisa’ salió de Miravalle para planear la conformación de una nueva estructura criminal en el sur de Colombia y por esa razón estaría buscando a disidentes de la guerrilla.

