Eduard Gutiérrez, jugador del Huila que falleció en accidente, no tenía licor en su cuerpo

Autoridades determinaron que su compañera, quien conducía el vehículo, tampoco presentaba alcoholemia. “Nunca se afanaba para irse”, contó un compañero.

Gerardo Gómez, gerente deportivo del equipo, aún no entiende por qué, después de la reunión de integración del equipo, el joven futbolista viajó sin autorización del plantel.

“El profe no le da permiso a nadie en víspera del partido y se fue. No sé el motivo. De pronto se fue a visitar la familia, le pareció fácil salir del asado, irse con la novia y vea lo que pasó”, declaró el directivo.

Gutiérrez era oriundo de El Agrado, Huila. Había sido subcampeón Sub-20 en una carrera deportiva que comenzó con el Atlético Huila.

El coronel Efraín Pinzón dice que se estudia “un posible exceso de velocidad, una mala maniobra de la persona que venía conduciendo el vehículo”. Además que “se está revisando el tema de protección si llevaba el cinturón de seguridad, si estaban en perfectas condiciones”.

La mujer que acompañaba al jugador está muy grave en el hospital universitario en Neiva.