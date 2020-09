EducaciónSeguraYa: piden que niños y jóvenes regresen ya a las aulas

En una carta, más de ochenta representantes de la comunidad educativa, científica, asociaciones de padres de familias y exministros hicieron un llamado urgente para que, de manera inmediata pero segura, los niños regreses a clases presenciales a propósito de la nueva normalidad.

“Educación segura ya”, esa es la petición que hacen diversas personalidades del país. “Para quienes reconocemos la educación como un derecho fundamental y un servicio esencial, el regreso gradual, contextualizado y seguro de las instituciones educativas del país es un asunto que no admite espera”, señala la misiva.

Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional, firmante de la carta, advierte que las secuelas que esta parálisis ha generado en los niños obligan a futuro a que el país entre en un proceso de reparación psicológica y socioemocional.

“Este cierre está aumentando las brechas que ya existían y por las cuales nos hemos quejado y que llevamos años tratando de disminuir y compensar. Las brechas entre grupos más ricos y más pobres en la sociedad, eso es un punto muy importante y no puede ser desechado, es decir, no podemos permitir que aumenten las brechas”, manifestó.

Por su parte, el director del Instituto Colombiano de Neurociencia, Jorge Eslava, señala que la evidencia científica debe encender las alarmas, pues los estudios indican que el 88% de los niños tienen síntomas atribuibles a su salud mental.

“¿Que vamos a tener condiciones ideales para abrir? No, ni hoy ni mañana, ni nunca. La opción cero no es posible (…) un país con carencias arrastradas de 50 o 100 años de historia, pues evidentemente no lo vamos a solucionar en este momento, entonces las escuelas precarias seguirán siendo escuelas en condiciones precarias, y con eso tendremos que abrir hoy, mañana o pasado”, indicó.

Para Red Papás, este tema debe ser la prioridad en la agenda pública de todos los gobernantes. “De manera contraria estaremos encaminando a nuestro futuro a una trampa de pobreza y a nuestro país a una mayor inequidad”, señaló su directora, Carolina Piñeres.

Por el lado de los epidemiólogos, Fabiola Rey, directora de posgrados en salud de la EAN, considera que “el retorno obliga a hacer un seguimiento uno a uno de los niños que presenten síntomas o familias contagiadas”.

La Asociación Distrital de Maestros dijo que no hay condiciones de retorno y que volver sería un despropósito.