EE. UU. está en desacuerdo con artículo de la JEP que beneficia a militares y exguerrilleros

Definición sobre la responsabilidad de mando es incongruente con el derecho internacional, según el secretario de Estado norteamericano.

El pronunciamiento de Rex Tillerson se conoció al mismo tiempo que Estados Unidos certificaba a Colombia frente al cumplimiento de sus obligaciones en materia de Derechos Humanos.

El reconocimiento da vía libre al desembolso de la mayor parte de la ayuda de Estados Unidos a la paz colombiana.

Frente al artículo 24 del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las FARC, el Departamento de Estado considera que “puede no otorgar responsabilidad de comando bajo ciertas circunstancias, como cuando un comandante ‘debió haber sabido’ o ‘tenía razones para saber’ de la conducta criminal o ‘tenía control efectivo sobre estas personas’ mas no sobre su conducta criminal”.

Dicho pronunciamiento sería fruto de la campaña de presión liderada por el director para las Américas de Human Rights Watch, Jose Miguel Vivanco.

“Lo que persigue el concepto que se ha negociado con las FARC, que vale tanto para la guerrilla como para el Ejército, es hacer muy difícil que la JEP o los fiscales puedan demostrar que aquellos que comandaron tropas en el conflicto armado deben también por esos delitos. Es decir, hay un esfuerzo por incrementar las posibilidades de impunidad”, dijo Vivanco.

El tono de la administración Trump nuevamente tomó por sorpresa a Colombia. La primera vez fue en agosto, cuando se amenazó con descertificar al país en la lucha antidrogas.

