EE. UU. mantendrá apoyo a Colombia en lucha antiterrorista: Juan Carlos Pinzón

"Colombia ya no es vista como un problema, es vista más bien como un caso donde hay oportunidades, donde hay situaciones que sirven como ejemplo y, en cierto sentido, donde esa asociación estratégica que existe entre EE.UU. y Colombia sirve para colaborar con otros países en la región", dijo Pinzón en rueda de prensa al concluir su visita a Washington.

"Lo que ha sido clave en esta visita es que (EE.UU.) se han comprometido a mantener el apoyo de las capacidades que son más estratégicas en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico e incluso a evaluar la posibilidad de seguir fortaleciendo cierto tipo de ayudas que puedan marcar una diferencia en el combate al crimen organizado", agregó.

Pinzón hizo estas declaraciones después de reunirse esta mañana con el secretario de Defensa de EE.UU., Chuck Hagel, en el Pentágono, donde fue recibido con una ceremonia de honor. Es la primera reunión de Hagel con un ministro de Defensa de la región, dijo Pinzón.

Al señalar que el espaldarazo de Washington es una señal de "respeto y aprecio por lo que hace Colombia", Pinzón destacó que su país ha demostrado capacidades que permiten a las fuerzas militares y policiales una mayor efectividad en inteligencia y en operaciones especiales en la lucha contra las organizaciones criminales.

En ese sentido, recalcó que el mensaje que ha recibido en todas sus reuniones en Washington es que esas capacidades "no solo se van a mantener sino que incluso se pueden fortalecer en este tiempo".

Pinzón no precisó si Estados Unidos ofreció un monto de asistencia militar en particular, aunque señaló que el escenario fiscal en este país ha obligado a las autoridades a realizar fuertes recortes en diversos programas.

No obstante, hizo hincapié en que los recortes de ayuda estadounidense al Plan Colombia ya estaban planificados desde 2008, sin ofrecer más detalles.

Al subrayar que Colombia es un socio "estratégico" en la lucha contra el crimen trasnacional, Pinzón dijo que entre 2010 y 2012 su país ha dado capacitación a 9.200 militares y policías de 45 países del continente americano, África y Europa, en áreas como la interdicción, la seguridad urbana y el combate contra la delincuencias, entre otras.

Sobre el diálogo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla, Pinzón reiteró la postura oficial de que no habrá una reducción de las fuerzas militares y, en cambio, se mantendrá la presión sobre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En ese sentido, Pinzón dijo que la carta de las FARC a líderes del Congreso en la que piden ayuda de EE.UU. para el diálogo de paz no se tocó en esta visita y "es como si no existiera".

El ministro de Defensa de Colombia sostuvo a lo largo de su visita a EE.UU. reuniones con líderes demócratas y republicanos del Congreso, representantes de alto rango de la CIA, del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, de la Agencia Antidrogas Estadunidense (DEA) y del Departamento de Estado, así como con representantes de diversos centros de estudios políticos.

Washington (Estados Unidos)