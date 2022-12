EE. UU. revela pruebas de posible red de corrupción en la Corte Suprema de Justicia de Colombia

Fiscalía compulsó copias contra exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte quienes habrían participado durante el ejercicio de sus cargos.

La justicia de Estados Unidos le entregó a la Fiscalía colombiana varios chats entre el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, el detenido exjefe anticorrupción, Luis Gustavo Moreno y el abogado Leonardo Pinilla, los dos últimos pedidos en extradición.

Unas conversaciones grabadas en Miami “le atribuyen conductas de corrupción”, a los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, posiblemente cometidas durante el ejercicio de sus cargos.

Según el fiscal, algunas de las comunicaciones electrónicas y conversaciones entre el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons y los señores Luis Gustavo moreno y Leonardo Luis Pinilla hacen relación “a solicitudes de sumas de dinero o pagos que se habrían hecho con intervención o conocimiento de los referidos abogados, en el ejercicio de su profesión, con anterioridad en el año 2017”.

El gobierno de Estados Unidos anunció que les quitó la visa a ese país tanto a Bustos como a Ricaurte.

Este es el comunicado oficial de la Fiscalía:

“Las evidencias referidas dan cuenta que tales hechos están relacionados con procesos ante la Corte Suprema de Justicia contra aforados constitucionales. En las conversaciones el abogado Leonardo Pinilla menciona a los congresistas Hernán Andrade, Musa Besaile y Luis Alfredo Ramos, entre otros”, aseguró el fiscal.

De manera que, la Corte Suprema de Justicia respondió de inmediato a la información proveniente de la Fiscalía, sobre exmagistrados que se habrían aliado con congresistas que eran investigados en la sala penal de ese Alto Tribunal.

Los exmagistrados mencionados por la Fiscalía son: Leonidas Bustos, quien fue presidente de la Corte Suprema y de la Sala Penal en pleno auge de la parapolítica. Francisco Javier Ricaurte también fue presidente de la Corte y presidió la sala laboral del Alto Tribunal.

Ante los posibles hechos de corrupción de estos exmagistrados, la Corte compulsó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara para que inicie una investigación.

Ante el hecho, los congresistas Musa Besaile y Hernan Andrade, salpicados en este presunto escándalo de corrupción que también enreda a dos exmagistrados, respondieron.

"Fue suplente como 3 meses. No presentó un escrito, no me cobró honorarios porque no me cobró nada porque no presentó ningún escrito y todavía lo tengo abierto. Tengo 11 años con una preliminar abierta. Es un proceso por paramilitarismo desde el año 2007", dijo Musa Besaile, senador del partido de la U.

Por su parte, Hernán Andrade, senador del partido Conservador aseguró: “el del famoso préstamo de Cajanal, ahí está la sentencia, 8 magistrados fallaron por unanimidad, ahí pueden revisar todos los procesos y no es la primera vez que estamos en preliminares, pero tengo que dar la cara aquí y ante el país. No leído hoy gar ninguna declaración suficiente voy a acudir cuando la Corte Suprema voy a dar las declaraciones”.