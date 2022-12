EE. UU. suspende visa a Yara Malo, hija del cuestionado magistrado Gustavo Malo

Decisión obedece a la investigación por extorsión agravada que se le adelanta por supuestamente pedirle dinero a una amiga para ayudarla a trabajar en Fiscalía.

El Gobierno de EE. UU. también suspendió las visas del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Javier Ricaurte, el exfiscal Luis Gustavo Moreno y el senador Musa Besaile.

Yara negó la versión dada por la exfiscal Angélica Padilla, quien fuera su amiga de colegio.

Según Padilla, la hija del magistrado Malo no solo le exigió el 20% de su salario, sino que además le encargó reclutar nuevas víctimas, principalmente abogados.

Si algo me pasa hago responsables a Yara Malo y Gustavo Malo: fiscal... Yara, por su parte, aseguró a Noticias Caracol que “no es verdad lo que dicen”.

“No sé de dónde sacan que tengo tanto poder…. No sé de dónde saca esa versión Angélica. Yo quisiera que miráramos si ella me dio ese 20%”, sostuvo.

Según ella, es “una muy buena hija, muy buena hermana, empresaria, emprededora, una mujer religiosa, católica, consagrada todos los 14 al Señor de los Milagros”.

“Las amigas no se extorsionan”, dice Yara Malo, acusada de pedir 20%...