Efectos del paro camionero: precio de algunos alimentos se ha triplicado

Comerciantes y compradores, en los mercados de gran parte del territorio nacional, se quejan por los precios de productos básicos como la papa y la verdura.

En muchas ciudades, los alimentos alcanzan el doble y el triple del valor que tenían antes del paro de camioneros.

Panorama nacional

En Manizales, los vendedores y consumidores denuncian que muchos de los productos básicos como la papa, las verduras y algunas frutas, están empezando a escasear. Las legumbres, hortalizas y frutos como zanahoria, tomate de árbol, y maracuyá, subieron considerablemente sus precios.

El panorama en el Valle del Cauca no es diferente. El precio de la papa, en toda sus variedades, se elevó hasta en un 160%. Tomate, lechuga, zanahoria, frijol, arveja subieron un 115%, al igual que la mayoría de las frutas.

En Cartagena, compradores aseguran que subió considerablemente el precio de la papa y la zanahoria.

Las principales centrales de abasto en el país también presentan problemas de escasez.

Los transportadores

Representantes del gremio se reunieron con el Gobierno Nacional para buscar acuerdo con el fin de conjurar el paro pero no fue posible.

Hoy, 22 días después de haber comenzado el paro camionero en Colombia, la protesta sigue y los camioneros han dicho que no están dispuestos a volver a sus labores mientras no se concedan las peticiones que han hecho.

“Ellos creen que con los 300 pesos que bajaron el mes pasado ya está definida la política del combustible en Colombia y no es verdad. Desde el principio dijimos que por el tema de referencia internacional debería bajar como mínimo $1.000 y han bajado $300, les fatal hacer ajustes en 700 pesos”, explicó Luis Orlando Ramírez, director ejecutivo de la ATC.

Además, piden revivir la tabla de fletes para que se reglamenten de nuevo los valores del transporte de carga por carretera.

Policía de tránsito ha reforzado la seguridad en las vías para proteger a los transportadores que no están de acuerdo con el paro y, en ocasiones, que han sido agredidos por sus compañeros. También, evitaran bloqueos.

Se espera que en la tarde de este martes se reanude la negociación entre el Gobierno y los representantes del gremio transportador.