Egan Bernal publica nueva foto y hace crudo relato: “20 huesos rotos, la carrera más dura”

El ciclista colombiano Egan Bernal, que a finales de enero se accidentó mientras entrenaba en carreteras del departamento de Cundinamarca, volvió a referirse a sus lesiones.

Este martes le realizaron la última cirugía “importante”, de la columna cervical, y luego Egan Bernal pasó a recuperación con “excelentes resultados clínicos”, de acuerdo con el comunicado de la Clínica de la Sabana, donde ha sido atendido desde el pasado 24 de enero.

Publicidad

Para darle un parte de tranquilidad a sus seguidores, el mismo Egan Bernal publicó en sus redes una imagen desde el centro médico y entregó más detalles.

“Casi 20 huesos rotos, 11 costillas, fémur, rótula, T5-T6, odontoides, metacarpiano, un pulgar, me baje un diente, perforación de los dos pulmones”, escribió el campeón del Tour de Francia 2019.

Publicidad

Y no dudó en agregar que seguirá luchando por una pronta recuperación.

“Casi me mato, pero saben qué? Estoy agradecido con Dios por ponerme esta prueba. Está siendo la carrera más dura, pero he tenido un grupo de gente excelente alrededor mío. Ayer me hicieron la última cirugía importante y parece que todo salió bien. Así que ahora a recuperar y hacer de esto otro... I’M BACK!! And let’s rock”, aseguró Egan Bernal.