Eileen no es la única: en 2018 se han presentado más de 24.000 casos como el de la actriz

Cada día 118 mujeres son valoradas por la violencia ejercida por sus parejas en Colombia, según Medicina Legal. ¿Qué les pasa a los hombres?

Noticias Caracol conoció el testimonio de Vanessa Ortiz, una joven que fue agredida por su pareja, con el agravante que lo hizo frente a su bebé. “Simplemente me coge por haberle agarrado uno de sus muñecos que son muy costosos, de colección. Ahí empieza a transformarse, se vuelve un monstruo”, cuenta.

Añade que no fue tan fácil denunciar porque los hechos ocurrieron de noche y en la Fiscalía no la atendieron.

Después de los golpes, el sujeto empezó a perseguirla para que no declarara en su contra. Y el calvario no terminó ahí. Vanessa intentó hacer efectiva una medida de protección y la Policía le respondió que dicho documento debe ser renovado cada tres meses.

Para expertos en temas sociales, este tipo de casos muestran que hay una desprotección a la mujer y una sociedad enferma.

“Mucho de esos hombres presentan una discrepancia entre el comportamiento privado y público. En lo público muestran una imagen amistosa con los demás, que se preocupan por los demás”, explica el experto Paulo Daniel Acero. Por otra parte, estos sujetos quieren hacer ver a las mujeres como alteradas, todo para justificar las agresiones, añade.

Las cifras en Colombia a julio de 2018 revelan que, de las 24.830 mujeres agredidas por sus parejas, 740 de ellas son menores de edad.

