Ejército denuncia ataque de francotirador de las FARC en Arauquita

El Ejército Nacional publicó el siguiente comunicado:

"Los grupos terroristas atentan contra la población civil y la fuerza pública.

En el desarrollo de operaciones militares enmarcadas en lo Constitucional, unidades de la Brigada Móvil No 31, adscrita a la Fuerza de Tarea Quirón, orgánica de la Octava División del Ejército Nacional, lograron salvar la vida de un campesino y un soldado profesional, víctimas de un atentado terrorista por parte del décimo frente de las Farc que delinque en el departamento de Arauca.

Los hechos se registraron en la vereda La Victoria del municipio de Arauquita, cuando tropas del Batallón de Combate Terrestre No 29 realizaban operaciones de control militar de área, mientras se intentaban acercar a una finca del sector en la cual con el apoyo de los habitantes del sector obtendrían agua potable apta para el consumo humano.

En ese momento un francotirador perteneciente a la compañía “Jainover García” de mencionado grupo armado ilegal, abrió fuego indiscriminadamente sin importarle que en la vivienda se encontraban sus propietarios, siendo esta una infracción manifiesta al principio de distinción contemplado en el Derecho Internacional Humanitario, pues no diferenciaron a los combatientes de los no combatientes.

En el evento, resultaron levemente heridos un campesino y el soldado profesional Geovanny Usura Guerra, quienes recibieron la atención inmediata por parte de los enfermeros de combate y fueron trasladados hasta la capital del Departamento para recibir atención médica especializada en el hospital San Vicente de Arauca donde se recuperan satisfactoriamente.

La acción criminal se perpetró desde una casa cercana, razón por la cual las tropas no reaccionaron al ataque para no exponer a la población civil. Es natural que estos grupos terroristas se escuden en la ciudadanía para cometer sus acciones irracionales.

El comando de la Fuerza de Tarea Quirón afirma que el control territorial de área en la zona se realiza de forma sostenida con el fin de garantizar la seguridad de los pobladores del sector, debido a las amenazas existentes sobre las acciones terroristas que pretenden realizar los grupos armados ilegales que allí delinquen.

Así mismo, reprocha y lamenta el hecho en que campesinos de bien se convierten en víctimas de estos grupos terroristas que no se cansan de hacerle mal a la sociedad y que como es evidente, infringieron el artículo 13 del Protocolo II de Ginebra que se refiere a que las partes en conflicto harán distinción en todo momento entra la población civil y combatientes así como de los bienes de carácter civil y objetivos militares".