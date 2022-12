Ejército desmiente masacre en Putumayo denunciada por Francisco Santos

"Hechos ocurridos el día 12 04 2013. Caídos 01 ct. 01 sv. 01cp. 04 cs y 26 slp. Los cuerpos se entregan a las familias en ciudades de origen", decía el mensaje publicado por Santos en su cuenta de Twitter.

"No creo que se oculte una información de esta naturaleza. Espero estar equivocado y todo sea un error", agregó en otro trino, al que el comandante de la brigada 27 del Ejército Nacional que opera al sur del país, hizo referencia en Blu Radio.

"Él lo que dice es que ojalá no sea cierto y no es cierto", señaló, y precisó que no tenía "conocimiento de dónde salió la información".

Recalcó que "es imposible ocultar eso en las FF. MM." y dijo que el Ejército tiene "unas normas, unos procedimientos bien establecidos".

"No podemos esconder nuestros héroes que mueren en combate ni los heridos", manifestó, y agregó que los medios "fácilmente lo pueden verificar con los pagos que nosotros tenemos que hacer con los seguros".

"Si eso fuera cierto las familias ya se hubiesen comunicado" y "la noticia estaría reconfirmada".

Díaz informó que los últimos combates del Ejército con las FARC ocurrieron el domingo pasado, donde dos presuntos guerrilleros del frente 48 -"que comanda el monstruo de Sucumbíos, alias ‘Norbey'"- fueron abatidos, y este miércoles, donde no se reportaron bajas.

"Hemos logrado neutralizar muchas de las intenciones terroristas del frente 48 de las FARC" y "se vive un ambiente de tranquilidad en Putumayo", precisó.