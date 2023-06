Ejército se enfrentó a disidencias de las FARC en Cauca y recuperó control en al menos 8 veredas

Tropas del Ejército se enfrentaron a las disidencias de las FARC en zona rural del municipio de Balboa, Cauca. Tras varias horas de combates, los militares recuperaron el control de por lo menos ocho veredas.

En medio de las operaciones militares, incautaron artefactos explosivos de fabricación artesanal, con los que pretendían atentar contra patrullas militares y policiales.

Combates entre ELN y Ejército en Arauca

Combates entre ELN y Ejército Nacional se registran desde la madrugada de este martes, 27 de junio de 2023, en zona rural de Arauca. En los enfrentamientos habrían sido abatidos varios guerrilleros.

Según información preliminar, son al menos 8 los supuestos integrantes del grupo ilegal que han sido neutralizados por las Fuerzas Militares en los combates en Arauquita, Arauca.

La operación, adelantada por el Comando Contra el Narcotráfico del Ejército Nacional contra el Frente de Guerra Oriental del ELN, sigue en curso.

Sobre los combates entre ELN y Ejército también trinó Antonio García, quien es uno de los miembros de la delegación de esta guerrilla en los diálogos de paz con el gobierno Petro. Dijo que esta es una alerta y, según él, demuestra que no se pararán las acciones ofensivas.

“Se conoce que no cumplirán las órdenes de parar las acciones militares y de inteligencia. En coordinación con los grupos paramilitares lanzarán acciones con el propósito de desalojar al ELN de los territorios, y quedarse en ellos”, aseguró García en Twitter.

En la misma línea, García afirmó que "comandos Jungla ya están ubicados en territorios específicos y listos para actuar militarmente contra el ELN, están definidos los objetivos a atacar. Antes que finalice junio se lanzarán las acciones contra el ELN para afectar el inicio de la primera fase del cese".

Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha sido enfático en que estas operaciones contra la guerrilla del ELN y otros grupos armados no cesarán, pues es un deber de las Fuerzas Militares.

"Este no es un plan de la extrema derecha, es un cumplimiento del deber de las Fuerzas Militares, a menos que ya se me pudiera catalogar a mí también como de extrema derecha, porque no hay un cese pactado en este momento, no hay un cese que esté rigiendo", le respondió el ministro Velásquez.