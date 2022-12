El 45% de las víctimas de minas antipersonales en Colombia es de Putumayo

Putumayo, Antioquia, Chocó y Caquetá son, en su orden, los departamentos del país que más víctimas registran por la detonación de minas antipersonales. Así lo indica un informe que consolida los datos de la problemática durante el primer semestre de 2014, presentado por la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM). (Recientes acciones contra el fenómeno).

La CCCM reveló además que desde el inicio de los diálogos de paz con las FARC, el 18 de octubre de 2012, se han registrado 607 víctimas por diferentes explosivos no convencionales, entre ellos minas antipersonales (MAP), municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos improvisados (AEI),

El departamento más golpeado es Putumayo, donde provienen 32 de las 71 víctimas que a nivel nacional se reporta por la detonación de este tipo de artefactos. (Campañas: Niños con necesidades especiales piden sembrar flores en vez de minas).

En total, indica el informe, "se reportaron 71 víctimas civiles desde el 1 de enero al 30 de junio del presente año; de las cuales 56 se registraron en los departamentos de Putumayo (32), Antioquia (10), Chocó (8) y Caquetá (6)".

Así mismo, los municipios en los que se registraron más víctimas por estos explosivos no convencionales fueron: Orito, Putumayo (31); Ituango, Antioquia (3); Anorí, Antioquia (3); Suárez, Cauca (5); y Tame, Arauca (3).

Del total de 71 víctimas registradas: 64 resultaron heridas, 5 murieron y 2 están por determinar, es decir no se sabe si quedaron vivas o fallecieron.

De los 64 civiles heridos, 39 son menores de edad (12 mujeres y 27 hombres entre los 13 y 17 años) y 5 adultos mayores (entre los 60 y 82 años).

El informe además asegura que en 11 de los 32 departamentos del país se "registraron algún tipo de accidente con estos artefactos prohibidos por el derecho internacional humanitario: Antioquia, Cauca, Caquetá, Arauca, Chocó, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca".

La CCCM hizo un llamado al Gobierno Nacional, a las FARC y al ELN para "la construcción de un Acuerdo Especial sobre las minas antipersonal, antes de la terminación del conflicto, que permita la protección de la población civil y superar las limitaciones que estas imponen a niños y niñas de varias regiones del territorio nacional para el goce efectivo de sus derechos". (Otros llamados: Vicepresidente pide a FARC y ELN no usar minas antipersonales).