El abecé de la polémica reforma tributaria radicada ante el Congreso

"La causa principal de esta reforma es la caída de los ingresos petroleros (...) Nos permitirá reducir la deuda pública y preservar la calificación de riesgo para ahorrar recursos en el pago de intereses", dijo el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, tras radicar la polémica reforma en el Congreso, con mensaje de urgencia para su aprobación antes de fin de año.

El ministro recalcó que la iniciativa implica sacrificios. “Es poder tomar decisiones difíciles, pero oportunas y este es el momento oportuno para tomar esta decisión, no podemos postergarlo”, precisó.

De ser avalada, se prevé recaudar 4 billones de pesos adicionales en 2017, un 0,8% del PIB, y 8 billones de pesos en 2018.

Sobre quiénes y qué recaerían nuevos impuestos

Propone aumentar el número de contribuyentes de 2,2 a 2,7 millones, rebajando la base para empezar a declarar renta de los actuales, con ingresos superiores a $3.400.000, a $2.750.000.

También penas de cárcel de entre 4 y 9 años para los grandes evasores, a partir de $5.000 millones.

Las autoridades calculan que la evasión de impuestos en Colombia, "el único país de la Alianza del Pacífico que no penaliza la evasión", equivale actualmente a entre el 3% y el 4% del Producto Interno Bruto (PIB), recordó el ministro.

El IVA aumentaría del 16% al 19% para un gran número de productos, con excepción, entre otros, de los básicos de la canasta familiar.

Asimismo, pretende aumentar los impuestos por cada galón de gasolina y diésel, por los que se pagaría un gravamen adicional de $200, que no se aplicaría al gas y el carbón.

También habrá impuesto a las bebidas gaseosas, $300 por litro, y a cigarrillos.

En telefonía móvil, el consumo de datos quedaría gravado con impuesto del 4%. Sin embargo, no se cobrará gravamen a celulares de menos de $650.000.

Las viviendas nuevas de más de $800 millones tendrían un IVA del 5%.

Revistas y periódicos quedarían gravados con un IVA de 5%.

Asimismo, se plantea mantener de forma permanente el cuatro por mil.

Sobre el llamado monotributo para tenderos, peluquerías y pequeños negocios, Cárdenas señaló que puede ser opcional y que es menor a lo que declara anualmente.

“Puede escoger libremente: o sigue por la vía del impuesto de renta, porque sus ingresos así lo exigen, o puede pagar un monotributo, que es un impuesto donde no solo pagan menos, sino que pueden obtener más beneficios”, explicó.

Qué productos quedan exentos

Antes de la presentación de la reforma, el Congreso aprobó el presupuesto para 2017, con un valor de 224,4 billones de pesos, calificado por Cárdenas como "austero", aunque es un 5% superior al de este año.