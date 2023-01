El abogado Luis David Durán será testigo estrella en el caso Hyundai

El jurista contará a la justicia cómo, presuntamente, el empresario Carlos Mattos habría entregado dinero a varios funcionarios para que fallaran en su favor.

Ese fue el compromiso del abogado Luis David Durán para contar todo lo que sabe de cómo se repartieron los dineros que presuntamente le habría entregado el empresario Carlos Mattos para posteriormente dárselos a varios funcionarios judiciales que hoy están presos y que han sido relacionados en el denominado caso Hyundai.

“Yo no tengo que proteger a nadie ni ocultarle nada a nadie. La embarré señora juez, mi error fue ese, estar al lado de quien no debía abogado detenido”, indicó Durán.

Por esta razón el juez avaló el principio de oportunidad por el delito de cohecho y porque además se convierte en testigo estrella de la Fiscalía contra Carlos Mattos, el abogado Alex Vernot y el juez sexto civil del circuito de Bogotá, Reynaldo Huertas.

“Suponen un aporte importante no solamente la delación, la participación en procesos frente a funcionarios judiciales, concretamente al juez sexto civil del circuito de Bogotá, sino también frente a un empresario de gran connotación en la economía colombiana y así mismo un abogado connotado”, expresó la juez 30 penal de garantías.

De acuerdo con la Fiscalía, Dagoberto Rodríguez, oficial mayor del juzgado sexto civil del circuito de Bogotá, declaró que Durán fue la persona que entregó los dineros de parte del empresario Carlos Mattos a los funcionarios judiciales para salir favorecido en un proceso.

El abogado Durán Acuña continuará detenido y dependiendo de la colaboración e información detallada que entregue será objeto de favorecimientos judiciales.

Le puede interesar:

Juez aceptó cargos por recibir sobornos para favorecer a Carlos Mattos en caso Hyundai