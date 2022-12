‘El abrazo de la serpiente’, prenominada en los premios Óscar

La película colombiana "El abrazo de la serpiente" se situó entre las nueve precandidatas para obtener el Óscar a la mejor película en lengua no inglesa, indicó hoy la Academia de Hollywood en un comunicado.

La cinta dirigida por Ciro Guerra luchará con otras ocho películas para hacerse un hueco en la selección definitiva de cinco filmes que competirán por este galardón.

Publicidad

Entre las otras candidatas se encuentran la danesa "A War", de Tobias Lindholm; la francesa "Mustang", de Deniz Gamze, y la alemana "Laberynth of Lies", de Giulio Ricciarelli.

Completan la lista de aspirantes "The Brand New Testament", de Jaco Van Dormael (Bélgica); "The Fencer", de Klaus Härö (Finlandia); "Son of Saul", de László Nemes (Hungría); "Viva", de Paddy Breathnach (Irlanda), y "Theeb", de Naji Abu Nowar (Jordania).

En "El abrazo de la serpiente", que ganó el "Art Cinema Award" en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes, Guerra se acerca al Amazonas a través de la mirada de los pueblos indígenas con la intención de explicar la gran incógnita verde que supone el río-mar para Colombia.

"El Amazonas es un lugar muy desconocido para los colombianos, hemos crecido de espaldas a esa región y quería entrar a conocerlo", señaló Guerra en una entrevista.

Publicidad

Rodada en blanco y negro, la producción se sumerge en dos diarios de viajeros europeos que recorrieron el Amazonas a inicios y mediados del siglo XX en busca de una planta mítica para los pueblos aborígenes, de cuyas tradiciones se sirve Guerra como hilo conductor de la historia.

Las cinco nominadas a la mejor película extranjera se conocerán el próximo 14 de enero, junto al resto de categorías, mientras que la 88 edición de los premios Oscar se celebrará el domingo 28 de febrero.