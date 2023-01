El abrazo que esperó 26 años: mujer que fue víctima de reclutamiento se reencontró con su familia

Después de 26 años de haber sido víctima de reclutamiento por las extintas FARC , Belén logró reencontrarse con su mamá y su hermana, que nunca dejaron de extrañarla. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas logró el reencuentro que acabó con la zozobra, la tristeza y la desolación.

“Cuando nosotros la vimos se nos vio la alegría. Teníamos ganas de gritar, pero menos mal yo me quedé quieta. Cuando entró, nos tiramos encima de alegría y empezamos a llorar”, contó la hermana de Belén.

Y es que la mujer fue reclutada en Argelia, Antioquia, por un grupo guerrillero en 1996 cuando tenía apenas 13 años. Por muchísimo tiempo fue víctima de todo tipo de abusos al interior de esa organización criminal.

Un día logró fugarse, pero permaneció escondida por temor. Ni ella, ni su familia denunciaron el reclutamiento por el miedo a las represalias.

“En el caso mío, creo que fui la excepción por haberme encontrado viva después de tanto tiempo que estuve guardadita. No quería que me encontraran. Tuve muchos nervios, no quería que me encontraran por la situación que está viviendo el país. Quería cerrar un capítulo en mi vida”, aseguró la víctima de reclutamiento.

Pero la persistencia de sus seres queridos pudo más que el miedo y nunca pararon de buscarla, pese a que varias personas decían que Belén había sido asesinada y arrojada al río Magdalena.

“Es un nuevo renacer, una experiencia hermosa encontrar a mi familia”, concluyó Belén.

Como Belén, ya son 11 personas que han podido reencontrarse con su familia tras ser víctimas del flagelo del reclutamiento forzado y la guerra en nuestro país.