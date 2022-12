El alcalde Petro ha saboteado la ALO: Enrique Peñalosa

“Los ciudadanos tienen cultura ciudadana cuando sienten que la ciudad los respeta, que es limpia y protege al peatón. Hacemos campañas en las que les recordemos a los ciudadanos lo que hacemos afecta directa o indirectamente”.

“Para los ciudadanos movilidad es un sufrimiento, es casi una tortura diaria. No hay una solución en el tema de movilidad. Hay que actuar en todos los sentidos”.

“Vamos a hacer el metro para Bogotá, el que tenga menos riesgo de sobrecosto, el que mejor sirva, que se termine más rápido”.

“Vamos a hacer un Transmilenio que sea más seguro, más cómodo y más rápido. Hay que hacer más troncales y arreglar lo que hay. Con un solo bus por puerta y haciendo pasos a desnivel”.

“También hay que arreglar las vías, los huecos. En las vías importantes por donde va el SITP hay unos muy grandes”.

“Hay que arreglar el SITP que fue hecho en las últimas administraciones mal planeado, mal implementado. Es un sistema que tiene problemas enormes, el Distrito está girando 60 mil millones y eso no cubre el costo. Les ha quitado la ruta a muchos barrios, los operadores están quebrados”.

“La ALO será la vía por tráfico más importante de Colombia. Es crucial para desembotellar el occidente y no es cierto que dañe los humedales. La ALO va a tener ciclorrutas y vías anchas”.

“El alcalde Petro ha saboteado la ALO no la ha dejado hacer. Cuando llegamos a la Alcaldía el proyecto estaba muerto, se compró 70% de los terrenos de la ALO en la ciudad y la Nación adquirió el resto, fuera de Bogotá. Hay que hacer una concesión, la que está no es suficiente. Es una cosa hay chiquita. La ALO debe ser la vía más hermosa de la ciudad. Debería empezar a construirse un año y medio después de que lleguemos a la Alcaldía”.

“El gobierno debe darle más policías a Bogotá; Medellín, Cali, Barranquilla tienen más policías por habitante. Hay un maltrato claro a Bogotá. Tenemos que hacer un trabajo de inteligencia. Yo voy a asumir como comandante de Policía tal como lo establecen las normas. No más divorcios entre Policía y alcalde”.

“Vamos a apoyar a la Policía pero también exigirle resultados. Vamos a tener un centro de control hipertecnificado”.

“La línea de metro la podemos estar inaugurando en unos 6 años, desde el comienzo de nuestro Gobierno. El SITP debemos tenerlo funcionando perfectamente, máximo un años después”.

“Lo bonito del Día sin carro se hizo por una consulta popular, los ciudadanos votaron. El ejercicio pedagógico con un día es suficiente”.

“Hay que hacer más infraestructura para los ciudadanos que se movilizan a pie o en bicicleta”.

“Tenemos que lograr que el centro sea un sitio universitarios que los estudiantes y profesores, no terminen clases y salgan corriendo”.

“La séptima peatonal a mí me gusta, pero ordenada. Cuando el espacio público se desordena pues la gente lo abandona. Tenemos que tener un centro hiperordenado, limpio, seguro, forrado en cámaras”.

“Si hacemos unos 30 colegios podemos hacer que 88 mil niños puedan estudiar una jornada completa”.

“Hoy las personas cuando tienen un niño enfermo van a urgencias al hospital, lo que es antitécnico, pues en urgencias debería estar una persona cuando tiene algo grave. Vamos a construir 20 CAPS, centros de atención prioritaria, donde los ciudadanos serán atendidos sin cinta en menos de una hora”.

“Me siento orgulloso por los bolardos. Cuando llegue a la Alcaldía no había una cuadra en donde alguien en sillas de ruedas pudiera ir de una esquina a la otra, los carros estaban todos encima. Un carro encima de una acera es un símbolo de falta de respeto por la dignidad humana. Muestra que el ciudadano de carro es superior al peatón. Ya no se necesitan más, pero en ese momento no había la educación”.

“No vamos a tolerar que los carros se hagan en el espacio de los peatones. Estoy dispuesto a dar todas las peleas para hacer respetar a los peatones”.

“No estoy de acuerdo con los toros. Este tipo de asuntos lo debe decidir la gente votando. Yo creo que la corte puede obligar a que haya toros, pero dudo que pueda obligar a que la plaza sea usada para todos. La inmensa mayoría de los ciudadanos no quieren y hay que respetar esa es la democracia”.

“El gobernante debe hacer todo para que tengamos los servicios públicos al mejor costo. El alcalde le dio por hacer una empresa pública que es tremendamente ineficiente. Y fuera de eso se le pegó a la empresa que tiene los costos prestacionales más altos que es la ETB, que está muy mal administrada y que debería estar limpiando y descontaminando ríos.