El calvario de ciudadano en Tunja tras pedir un préstamo “fácil y rápido” por redes sociales

Tenga mucho cuidado con las aplicaciones que aparecen en redes sociales en las que hablan de adquirir de forma supuestamente fácil y rápida préstamos de dinero, pues, en Tunja, un ciudadano está viviendo las duras y las maduras por buscar un crédito en una de estas plataformas virtuales.

Es que la necesidad de conseguir dinero para cumplir con unos pagos tiene hoy a una familia tunjana viviendo los peores días de su vida porque, mientras revisaba su celular, al padre de esta familia le apareció una publicidad que lo invitaba a adquirir un préstamo de forma supuestamente rápida y sin complicaciones.

“Todos los pasos, inclusive con mi cédula, porque ellos piden foto por ambos lados, aprueban el crédito, a los dos días ya hicieron la primera consignación por un valor de 350.000 pesos”, señaló el denunciante.

Sin embargo, después de consignarle ese dinero, comenzó el calvario.

Publicidad

"Ese mismo día empezaron a llamarme, a hostigarme, amenazarme de muerte, tengo pruebas, tengo pantallazos de WhatsApp donde me amenazan que me van a meter 15 tiros si no pagó ese día", agregó el denunciante.

De los 350.000 pesos que le prestaron, debía pagar 630.000 pesos. Las llamadas ya no solo eran para él, sino para toda la lista de contactos que tenía en su móvil. Los que manejan la aplicación tenían nombres de familiares, amigos y hasta acceso de fotografías.

"Quiero denunciarla públicamente, 'Acceso' se llama, parece que es una red que tiene gente también en el exterior porque inclusive mi esposa recibe una llamada dizque desde Bélgica", indicó la víctima.

Publicidad

La angustia los llevó a cambiar las líneas telefónicas, pero las intimidaciones pasaron al correo. Este caso ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación.

"Cobra prácticamente el doble, pedí 700.000 pesos prestados y casi 1.200.000 pesos tocaba pagarles”, añadió este padre de familia.



Entretanto, las autoridades han señalado que esto es un tipo de gota a gota virtual.

"Primero, dirigirse a la Fiscalía General de la Nación, interponer la denuncia por el delito de amenazas, teniendo en cuenta pues que esas personas están amenazándolo directamente tanto por las redes sociales como a sus contactos. Segundo, pues también acá se configura un delito que es la usura", señaló el mayor Mauricio Hernández, oficial de la Policía Metropolitana de Tunja.

Las víctimas de este caso piden a la Superintendencia Financiera poner los ojos en estas aplicaciones, que hoy tienen a más de uno bajo amenaza contra su vida e integridad.