El clamor de los jóvenes en paro: “no queremos pañitos de agua tibia, sino soluciones grandes”

Desempleo, acceso a educación, seguridad social, entre muchos otros son los temas que ocupan hoy a los jóvenes y por los que, a casi un mes de paro nacional, siguen saliendo a las calles a movilizarse masivamente.

El líder juvenil Julián Báez habló en Noticias Caracol sobre cuáles son las preocupaciones, demandas y los cambios que quiere la juventud en el país.

“Este es un paro nacional que no tiene grandes liderazgos, alguien que determine cómo se genera la movilización; ha sido el conjunto, sobre todo los jóvenes quienes han estado al frente de esta gran movilización, como se han dado cuenta en las grandes ciudades, en las zonas rurales. En el marco de eso, no existen una gran representación, sino el comunicar qué está sucediendo y como jóvenes qué es lo que estamos trabajando y construyendo en estos momentos”, dice.

Asegura que el paro continúa, ya que “no existe ninguna solución y por el contrario se sigue atentado contra las movilizaciones y contra la juventud”.

En ese sentido, expresa cuáles son los problemas que más les preocupan y requieren soluciones grandes, no pañitos de agua tibia.

“¿Cómo nos vemos afectados? Digamos por una serie de policías que han sido regresivas sobre todo para nosotros como jóvenes en donde nos importan todos los sectores sociales, nos importa que más del 42 por ciento de la población se encuentre en estos momentos en pobreza y que 7.4 millones de colombianos estén en pobreza extrema y que los índices de desempleo estén aumentando para nosotros, en estos momentos se ubica alrededor del 23 por ciento, en donde incluso los jóvenes que estamos empleados más o menos la mitad, un poco más, estamos en la informalidad sin ningún acceso a seguridad social, sin una oportunidad de pensionarnos, solo dos personas de cada diez tienen oportunidad de hacerlo”, manifiesta.

Sin embargo, dice Báez que los jóvenes no se sienten totalmente recogidos en el comité del paro que negocia en este momento con el Gobierno nacional.

“En este momento no existe incluso ningún pliego, incluso el que realiza el comité del paro no va a solucionar todo lo que los jóvenes estamos pidieron a nivel estructural y eso es lo fundamental que lo que queremos no son pañitos de agua tibia o pequeños cambios concretos que nos generen solo algunos subsidios para algunas personas o una solución a un mes o a dos meses, sino grandes soluciones que el país necesita para todos y para todas, los pliegos se han quedado cortos y los jóvenes nos estamos organizando”, afirma.