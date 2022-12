El Cocuy: una maravilla de la naturaleza y tierra ancestral de los u’wa

Es el glaciar más extenso de Colombia y su preservación ha generado tensiones entre indígenas, campesinos y agencias de turismo.

La sierra nevada del Cocuy y Gucán es el glaciar más extenso que actualmente tiene Colombia.

Sus cerca de 20 picos nevados en las dos cadenas montañosas que lo constituyen, se convierten en un paisaje encantador que atrae a turistas y montañistas de todo el país y del exterior.

En el pasado se podía subir por siete senderos, pero las tensiones entre campesinos, indígenas u’wa y operadores turísticos hicieron que el parque se cerrara por espacio de 14 meses y sólo hasta abril de este año se volvió a permitir su ingreso por tres senderos: Laguna Grande, Ritacuba y Laguinilla.

"En este momento estamos con la implementación de una nueva reglamentación que nos está permitiendo generar menos impacto sobre los ecosistemas del parque, principalmente del recurso hídrico", dice Octavio Eraso, jefe del parque natural El Cocuy.

Subir por cualquiera de los tres senderos es una experiencia inolvidable y un reencuentro con la naturaleza.

Tras la apertura, algunos campesinos se convirtieron en una especie de guardianes del parque.

"Aquí estamos con los señores de parques para llevar a cabo un mejor turismo. Para irnos por un mismo sendero para no contaminar el agua ni dañar la naturaleza", dice Alexander Ibáñez Castro, campesino guardián del parque.

Y es que la preocupación por el agua que nace del Cocuy con la que se abastece toda la región fue una de las razones del cierre.

Hoy existe mayor diálogo entre campesinos, indígenas y operadores turísticos, pero las razones del conflicto no han desaparecido del todo.

"Dejamos por seis meses firmado el acuerdo para que en ese tiempo se hicieran los estudios y como nación uwa revisar nosotros internamente para que si no se cumplen nos iríamos otra vez a cerrar, a cerrar el ingreso a Sisuma como nosotros, la nación uwa, lo llamamos”, explica Lorenzo Caballero Cristancho, líder de la comunidad de Bachira.

"En este territorio nuestros abuelos, bisabuelos y todas las generaciones han habitado, entonces creo que también tenemos el derecho a visitar las montañas, a estar en las montañas, por supuesto de una forma responsable en todo lo que tiene que ver respetando la naturaleza, el medio ambiente y demás", dice Wilson Torres, guía turístico del parque El Cocuy.

El alcalde del Cocuy también confía en que las mesas de diálogos sigan dando fruto.

"Para cuidar el glaciar, para cuidar el medio ambiente y sobre todo para traer el turismo para que sea esto un progreso económico y social de nuestra provincia", afirma Ramiro Daza.

Pero la concertación no es fácil, los indígenas uwa consideran a Sisuma, es decir a la cima de los nevados, como lugares sagrados.

Pese a las diferencias y conflictos, en lo que sí coinciden indígenas, campesinos y operadores turísticos es que ojalá los efectos del calentamiento global no sigan causando el deshielo del glaciar para que más personas puedan disfrutar de ese paraíso natural de forma responsable.