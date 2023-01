¿El colmo de los tramitadores? Banda dio pase de conducir a hombre sin pierna y sin brazo

Gracias a que la Policía detectó una persona con limitación para conducir, las autoridades descubrieron una empresa criminal que expedida certificados adulterados.

En un control policial se identificó a una persona con limitaciones físicas que tenía su licencia de conducción legal lo que llevó a las autoridades a iniciar la investigación. Los resultados arrojaron la existencia de una banda dedicada a la expedición de certificados de aptitud de conducción y médicos adulterados con los cuales más de dos mil personas obtuvieron de forma irregular su pase.

El descaro de esta red ocurrió cuando una persona sin un brazo y sin una pierna contrató sus servicios para poder obtener la licencia de conducción, a pesar de su claro impedimento para manejar. En una interceptación hecha a dos de las tramitadoras de la organización se puede escuchar una pelea entre ellas por el extraño caso.

“Él me está diciendo que cómo es posible, por qué tanta pendejada”, dijo una de las tramitadoras, mientras que la otra le contesta con indignación: “Tanta pendejada no, porque al señor le hace falta un brazo y una pierna, no es una pendejada”.

Operativos realizados en Cundinamarca, Risaralda, Meta y Atlántico permitieron descubrir este y otros casos más en los que se mostraba cómo algunas academias participaban de los procesos irregulares para cumplir con los trámites fraudulentos.

Tras las investigaciones, fueron capturadas 18 personas que deberán responder por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, acceso abusivo a sistema informático y concierto para delinquir.