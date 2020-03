El colmo del descaro: víctima de robo descubre que su atracador era un policía

Cuando hicieron la captura, los uniformados se dieron cuenta de que el ladrón era uno de sus compañeros. Será presentado ante un juez de garantías.

Jairo Pinilla, la víctima, llegó a una droguería en el norte de Ibagué donde fue sorprendido por un hombre que lo atacó con arma blanca.

Decidió perseguir al ladrón. “Le pincho la moto con la misma puñaleta que él tenía. En esos momentos llega la comunidad y dispara. El tipo decía: ‘no me maten, no me maten’”, contó la víctima.

Pinilla se llevó una gran sorpresa al darse cuenta de que el ladrón era un uniformado. “Los mismos policías llegan, lo requisan, le quitan los celulares, los documentos y, por el número de la cédula, se dan cuenta de que es policía”, agregó.

Carlos Portela, secretario de Gobierno de Ibagué, pidió todo el peso de la ley en este caso. Exigió castigos ejemplares y, “si hay la posibilidad, la destitución de inmediato de este servidor público”.