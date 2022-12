El colmo: le robaron el celular a fiscal que combate este flagelo

Al hombre que combate a diario el robo de celulares y lucha contra las redes que operan en Bogotá, el jefe seccional de Fiscalías Jorge Eduardo Carranza, también le robaron su teléfono móvil.

“Estaba en centro comercial y me realizaron el famoso cosquilleo. Una dama se me acercó a mí muy decente en la fila que se está haciendo para pagar, yo le di el lugar para que pasara, ella posteriormente me dice que no, que siga usted, y en esas situaciones me sacó el celular y no me di cuenta cómo lo hizo”, informó Carranza.

Al funcionario le tocó vivir su propio drama después del robo. Carranza hizo una grave denuncia. “De alguna manera es un problema grave porque la gente no está denunciando, y no están denunciando precisamente porque ese comercio ilegal, de alguna manera, está siendo patrocinado también por las políticas que tienen las empresas de telefonía celular”, agregó.

Sin embargo, hizo un balance sobre el trabajo que están haciendo para combatir el robo de celulares en la capital. “En Bogotá solamente nos han llegado alrededor de cuarenta denuncias por hurto de celular. Sabemos, por reporte de la Policía, que los registros que ellos manejan son de más de 11.000 celulares hurtados que se tienen previstos”.

Carranza también reveló que el operador le pidió que adquiera un teléfono celular por fuera del plan que tenía, para que se lo pudieran activar en el sistema post pago. Según él, esto incentiva el robo de los aparatos.